Путин сделал жёсткое заявление по спецоперации

Менять целей специальной военной операции на Украине наше государство не собирается, заявил глава РФ Владимир Путин. Портал «Сиб.фм» публикует подробности его речи во время встречи с военкорами страны.

Задачи СВО были, есть и остаются фундаментальными, пояснил российский лидер во время очередной встречи с военкорами, работающими внутри зоны действия. По его словам, они меняются в соответствии с текущей обстановкой на линии соприкосновения, но в глобальном смысле остаются теми же, что и 24 февраля 2022 года:

- денацификация или полное освобождение территории от нацистов и последователей Бандеры и Гитлера;

- защита гражданского населения присоединённых территорий РФ, добровольно заявивших своё желание на государственных референдумах;

- демилитаризация Украины и предание суду военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

Относительно сроков реализации этих целей глава нашего государства вновь пояснил, что СВО – процесс длительный. Его скорость зависит от многих факторов: успехов российской армии в зоне действия СВО, от позиции Запада и от готовности руководства Украины к компромиссам.

Однако на Западе не заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине завершился, поскольку поставки оружия в украинскую армию продолжаются, что приводит к политическому давлению на Россию и к затягиванию конфликта.