Роструд: в каких случаях можно уйти в отпуск без согласия работодателя

Специалисты Роструда рассказали россиянам, в каких ситуациях не требуется согласие работодателя на отпуск сотрудника.

Сразу оговоримся, что речь пойдёт о отпусках без сохранения зарплаты. По мнению экспертов Роструда и в соответствии с трудовым законодательством РФ, подобные отпуска, даже если руководитель не дал своё согласие, предоставляются по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам:

· до пяти календарных дней:

- при рождении ребенка;

- для регистрации брака;

- в случае смерти близких родственников;

· до 14 календарных дней в году:

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту);

- родителям (жёнам) военных и приравненных к ним лицам из силовых структур РФ;

· до 35 календарных дней в году — участникам ВОВ;

· до 60 календарных дней в году — работникам с инвалидностью.

Отметим, что нерабочие праздничные дни и дни временной нетрудоспособности не продлевают срок вышеописанных отпусков без сохранения заработной платы, но включаются в стаж работы. При этом общая продолжительность таких отпусков за год не должна превышать до 14 календарных дней (начиная с 15-го дня отпуска без содержания не учитываются ни в стаж, ни при расчёте ежегодного основного оплачиваемого отпуска).