Технологичный город. Как инновации облегчают жизнь новосибирцам

Научно-технологический потенциал Новосибирска по масштабам находится на третьем месте в стране. Что придумывают новосибирцы для облегчения и повышения качества уровня жизни? Многими их изобретениями мы пользуемся сегодня. Некоторые проходят апробацию в лабораториях и испытательных центрах.

Маршрут в один клик и анализы без крови

Мы порой не задумываемся над тем, как найти тот или иной объект в Новосибирске. Зачем забивать лишним голову, если подсказка есть в электронном справочнике с картой? А ведь 2ГИС — новосибирское изобретение, известное на всю страну. Сегодня это незаменимый помощник для туристов или тех, кто впервые оказался в том или ином городе. Стартап пришёлся на конец 1990-х, позднее он стал одним из самых скачиваемых на смартфоны приложений.

На сегодняшний день компания составила справочники для 800 городов России. Всего в нём более 20 тысяч населённых пунктов в 12 странах. У новосибирского продукта многомиллионная аудитория пользователей. Как минимум каждый третий житель или гость любого мегаполиса ищет маршрут из пункта А в пункт B с помощью этой разработки.

Чтобы узнать уровень сахара в крови, гормонов или других веществ, совсем скоро вовсе не обязательно будет сдавать кровь в лаборатории и ждать получения результатов. Новосибирские учёные разрабатывают сенсоры, которые можно будет использовать при создании портативных медицинских приборов или мобильных приложений.

Технология с высокой точностью позволит определить наличие тех или иных веществ. Приборами смогут пользоваться не только врачи, но и обычные люди. Сенсоры, которые придумали в Новосибирске, не требуют каких-либо дорогостоящих операций — их печатают по простой технологии.

Скорость и технологичность

Все мы привыкли пользоваться интернетом и хочется, чтобы он работал быстрее. Над этим как раз трудятся учёные из лабораторий Академгородка. Они совершенствуют сложные фотоприёмные устройства, применяемые в оптоволоконных сетях.

Ноу-хау позволит ещё быстрее разогнать скорость передачи данных. В дополнение разработчики планируют наладить выпуск устройств, которые заменят ставшие недоступными импортные элементы. Это обеспечит технологический суверенитет страны.

Ежегодно в Новосибирске проводится международный форум «Технопром». В 2023 году он прошёл в 10-й раз и стал юбилейным. Мероприятие собрало более 250 компаний из 40 стран. Это ещё один показатель признания инновационных возможностей и масштабов научно-технологического потенциала региона.

В Новосибирской области осваивают новые технологии. Регион стал пионером в разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Вместе с ещё девятью субъектами РФ его выбрали для создания научно-производственного центра беспилотников в 2024–2025 гг.

До создания по-настоящему «умной» среды, где высокие технологии прочно вошли бы во все сферы жизни, Новосибирску ещё нужно подрасти. Но кое-что уже работает. Передовой опыт внедряют многие новосибирские компании. Всё для того, чтобы обеспечить современный уровень продуктов и услуг.

Ставка на инновации

Использование современного оборудования и новых технологий фактором успеха считают в компании БЭСТ, ведущей деятельность в сфере корпоративного обеспечения. Здесь работает полностью автоматизированная линия упаковки, почти не требующая человеческого труда. Станок выдаёт большое количество продукта и практически не выходит из строя. Он прост в настройке и практически весь состоит из отечественных компонентов. Закуплена и автоматизированная линия для производства туалетной бумаги, которой в Сибири ещё нет.

Система «Умный дом» от Ростелекома всё более востребована у новосибирцев. Внутреннее и внешнее домашнее видеонаблюдение и всё то, что позволяет максимально обезопасить жильё от разного рода неприятностей, вызывает у пользователей интерес. Датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления, комплексы управления домашним хозяйством — умные розетки, лампочки и другие девайсы. Всем этим можно управлять с помощью мобильного приложения или личного кабинета с удобным и понятным интерфейсом из любой точки мира, где есть интернет.

Информационные технологии добрались до коммунальной сферы и облегчают быт. Время, когда на взаимодействие с коммунальщиками уходили не только силы, но и нервы, миновало. Сегодня застройщики стараются идти в ногу со временем, и комфортное жильё изначально подразумевает систему технологичных сервисов. Коммунальные вопросы решаются буквально за несколько минут.

Благодаря мобильному приложению для жителей в жилом небоскрёбе «Тихомиров» можно оставить заявку на замену лампочки или ремонт. Вызвать сантехника или другого специалиста, пообщаться с соседями или обратиться в управляющую компанию. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу это доступно всего в пару кликов.

С заботой о людях

Экосистема региона напрямую зависит от того, насколько совершенные и безопасные технологии используются на предприятиях, в первую очередь крупных. Многие их них построены в середине прошлого столетия.

АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») является системообразующим, оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе, является добросовестным налогоплательщиком и надёжным работодателем, ведущим социально ответственный бизнес. Продукция предприятия используется при реализации масштабных проектов по строительству сооружений социальной и транспортной инфраструктуры, многоквартирных жилых домов.

На предприятии безусловно соблюдают экологические нормы и требования, создают безопасные условия труда, автоматизируют все производственные процессы. Особое внимание — на экологическую модернизацию: в подразделениях работают эффективные фильтры и газоочистные установки.

Традиционно большое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции, которое контролируется на каждом этапе производства. Обновляется оборудование в лаборатории и в отделе технического контроля.

В компании продолжается внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции, снижение воздействия на окружающую среду. Всего за период с 2014 по 2023 гг. инвестиции в развитие производства составили 3,35 млрд руб. с НДС, в том числе на экологические проекты — 1,2 млрд руб. Затраты на ремонты и техническое обслуживание оборудования за тот же период составили 5,6 млрд руб. (без НДС). У компании впереди много интересных проектов и амбициозных планов!

Не стоит в стороне от прогресса и Новосибирская ГЭС. Здесь проведена комплексная модернизация, поэтапно на предприятии заменили всё устаревшее и изношенное оборудование. Новые высокоэффективные турбины работают на всех семи гидроагрегатах станции, выросла и мощность. Управление турбинами ведётся с помощью современной микропроцессорной системы. Она контролирует работу оборудования и передаёт всю информацию в автоматизированную систему управления ГЭС.

Будущее за цифрой

В бизнес-процессах всё активнее задействуются возможности искусственного интеллекта. В современном мире уже никого не удивишь быстро работающими сайтами, приложениями на смартфонах, оперативной скоростью поставки услуг. Нужно что-то большее. Этим большим как раз и занимается микрофинансовая компания «Ваш инвестор», которая активно расширяет команду разработчиков, прорабатывает бизнес-процессы, в которых учтены все современные тенденции, в том числе работа с нейросетями в маркетинге, при анализе данных, работе с контентом.

«Мы должны понимать, кто наш клиент, ещё до того, как он это понимает. Мы стараемся двигаться в сторону улучшения работы наших сервисов, наших бизнес-процессов. И чем дальше, тем больше новых продуктов мы сможем запускать, тем больше потребностей на рынке мы сможем закрывать», — отметил руководитель отдела маркетинга Георгий Филиппов.

Цифровые технологии не обходят стороной и банковскую систему. На смену картам приходят платёжные стикеры. Если забыл пластик дома, не беда — можно рассчитаться, приложив к терминалу мобильный телефон с прикреплённым девайсом и ещё получить повышенный кешбэк.

Ещё одна альтернатива пластику — цифровые карты. К примеру, в банке «Левобережный» их выпускают порядка 20 % от общего объёма. Клиентам доступны все преимущества традиционного пластика. Немаловажно, что цифровую карту в мобильном приложении можно выпустить самостоятельно и моментально начать ею пользоваться.

Глядя на все новшества, понимаешь, что Новосибирск — город технологичного и динамичного развития! Город будущего!

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Сервис займов «Ваш инвестор»

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска