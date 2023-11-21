Три путепровода на Советском шоссе отремонтировали в Новосибирске

В Новосибирске на Советском шоссе отремонтировали три путепровода

В Новосибирске отремонтировали три путепровода между улицами Мира и Петухова.

Рабочие выполнили демонтаж старого покрытия, уложили выравнивающий слой из цементобетона, демонтировали и заменили старые деформационные швы.

Помимо этого, они также установили барьерное ограждение, устроили гидроизоляцию и уложили асфальт.

Объекты уже сданы в эксплуатацию.

Напомним, что с 1 декабря цена на проезд поднимется в девяти маршрутках Новосибирска.