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Авто общество

Три путепровода на Советском шоссе отремонтировали в Новосибирске

Фото: телеграм-канал «Мэрия Новосибирска»

В Новосибирске на Советском шоссе отремонтировали три путепровода

В Новосибирске отремонтировали три путепровода между улицами Мира и Петухова.

Рабочие выполнили демонтаж старого покрытия, уложили выравнивающий слой из цементобетона, демонтировали и заменили старые деформационные швы.

Помимо этого, они также установили барьерное ограждение, устроили гидроизоляцию и уложили асфальт.

Объекты уже сданы в эксплуатацию.

Напомним, что с 1 декабря цена на проезд поднимется в девяти маршрутках Новосибирска.

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Нина Раневская
Журналист

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