В НГК имени Глинки откроют Большой зал после ремонта

В субботу 25 ноября состоится событие, которого новосибирское музыкальное сообщество ожидало не один год: торжественное открытие обновленного Большого концертного зала Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки после продолжительного ремонта.

Один из ведущих творческих вузов России в результате масштабных реставрационных работ получил современную концертную площадку и комфортабельный зрительный зал, вмещающий 321 место в партере и на балконе.

Большой зал Новосибирской государственной консерватории (НГК) с момента своего открытия в 1968 году всегда был не только учебно-творческим пространством, но и одним из центров музыкальной культуры Новосибирска. В Большом зале проводились камерные, хоровые, оркестровые, органные концерты, оперные постановки, музыкальные конкурсы, гастрольные выступления российских и зарубежных музыкантов, творческие события, значимые не только для культурной жизни Новосибирска, но и для нашего региона и всей России.

Руководитель НГК, заслуженный деятель искусств РФ Вячеслав Стародубцев рассказал о планах на будущее обновленного зала: «Главная концепция деятельности большого зала связана с его развитием как центра молодежного классического искусства, с увеличением объема практической деятельности студентов с целью повышения эффективности образовательного процесса. Чем больше практики на сцене будет у студентов, тем интенсивнее будет их профессиональный рост. Одна из наших основных задач – объединение в совместных проектах творчества студентов и ведущих мастеров исполнительского искусства. Этому будут способствовать интегративные проекты НГК с НОВАТом, филармонией и другими профессиональными концертными и театральными организациями. Мне очень хочется, чтобы известные музыканты, которые приезжают с гастрольной деятельностью в город, также участвовали в наших студенческих проектах».

Новая страница истории Большого концертного зала Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки торжественно откроется 25 ноября концертной программой с участием выпускников, студентов и педагогов НГК.

Высокую оценку акустическим характеристикам обновленного зала дал выдающийся российский пианист Денис Мацуев, посетивший консерваторию в октябре по приглашению руководителя организации. Музыкант первым протестировал зал, исполнив ряд фортепианных произведений на новом концертном рояле Bösendorfer, приобретенном благодаря специальной субсидии Министерства культуры Российской Федерации. В зале установлено новое световое оборудование – одно из лучших в России, завершен первый этап реконструкции знаменитого концертного сорокатрёхрегистрового органа, которую непосредственно осуществили специалисты немецкой фирмы «Зауэр».

Обновленный зал стал значительно более комфортным для публики: в зале изменена конфигурация пола, произведен ряд других улучшений зрительской зоны и фойе, созданы условия для посещения мероприятий маломобильными зрителями.

Большой зал Новосибирской государственной консерватории в его современном состоянии обещает стать одной из ведущих сибирских площадок академической музыки, центром развития сибирской исполнительской школы.