В Новосибирске наступит потепление к концу недели

Очередная оттепель придёт в Новосибирске в конце ноября.

Как сообщает Западно-Сибирское УГМС, в Новосибирске в ближайшие три дня будет солнечно и прохладно. Температура воздуха составит -8 градусов. А уже к четвергу нагрянет потепление до 0 градусов.

В ночь на 21 ноября температура опустится до -10 градусов, днём потеплеет до -6. Также днём будет юго-восточный ветер 2–7 метров в секунду.

Уже в среду ночью похолодает до -12 градусов, а днём синоптики прогнозируют до -4 градусов.

В четверг днём резко потеплеет до 0 градусов. При этом на дорогах будет присутствовать гололедица.

Выходные порадуют жителей Новосибирска теплом от 0 до +2 градусов.

Напомним, что в Новосибирске похолодает до -30 градусов в декабре месяце.