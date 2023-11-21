В Новосибирской области выпустят облигации стоимостью 20 млрд рублей

Новосибирская область планирует выпустить 20 миллионов государственных облигаций стоимостью 20 миллиардов рублей.

Приказ о проведении эмиссии подписал министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко. Облигации выпустят в форме именных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Размещение запланировали на 1 декабря этого года. Купонный период закончится 22 ноября 2030 года.

Ответственным за хранение сертификата, ведение учета и удостоверение прав на облигации станет Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новикомбанк стал партнером Московского областного гарантийного фонда.