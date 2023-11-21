В целях борьбы с ВИЧ в Госдуме предложили снизить цены на контрацепцию

В Госдуме предложили снизить цену на некоторые виды контрацепции в целях борьбы с ВИЧ

Султан Хамзаев, депутат «Единой России» в своем письме к ФАС рассказал о всплеске инфекционных заболеваний, которые передаются половым путем. По его мнению, это связано с недоступностью и игнорированием средств контрацепции.

Он также привел статистику некоторых исследований: 98% респондентов за последние три года были в ситуации, когда им нужны были презервативы, но они не могли их приобрести. Около половины населения считают, что доступная цена для этого вида контрацепции — 50 рублей за три штуки. Средняя цена на рынке в России — около 300 рублей.

Пренебрежение контрацепцией может отразиться на здоровье: незапланированная беременность, в результате чего может последовать аборт, ВИЧ, сифилис.

Депутат также добавил, что большинство фирм, производящие контрацептивы, — зарубежные. Султан Хамзаев считает, что необходимо провести мониторинг изменений ценовой политики продукции, выявить причину резкого подорожания и рассмотреть вопрос с точки зрения картельного сговора.

Напомним, что Госдума приняла закон об увеличении МРОТ в следующем году.