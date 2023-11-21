Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 21 ноября

За последние 40 дней с начала военного конфликта на Ближнем Востоке в секторе Газа погибло почти 12 000 мирных жителей, в два раза больше получили разные степени ранений и увечья. Остальные данные на 21 ноября 2023 года публикует портал «Сиб.фм».

Израиль продолжит операцию в Газе даже после освобождения заложников

Израильская армия намерена продолжить ликвидацию сторонников ХАМАС в секторе Газа даже после освобождения заложников и временного прекращения огня. Об этом заявил министр чрезвычайного правительства Израиля Бенни Ганц.

Он подчеркнул, что в случае временного прекращения боевых действий израильская армия "вернется и нанесет сокрушительный удар по врагу". "Операция в палестинском анклаве будет расширяться, углубляться и усиливаться", — отметил министр, цитируемый радио "Галей ЦАХАЛ".

Ранее сообщалось, что Израиль отклонил сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле "50 на 50". По информации Yediot Ahronoth, Израиль требовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Однако страна готова рассмотреть сделку, если будут освобождены 70 израильских заложников.

Свыше 6 тысяч человек пропали без вести после израильских авиаударов в Газе

Более шести тысяч человек считаются пропавшими без вести в секторе Газа после бомбежек израильской армии. Об этом сообщает информационный офис правительства Газы.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что количество погибших и пострадавших в секторе Газа является "шокирующим и неприемлемым". Соответствующее заявление главы ООН было опубликовано на сайте организации.

МИД России и Ирана призывают к немедленному прекращению огня в Газе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом, в ходе которого дипломаты подчеркнули необходимость прекращения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает МИД России.

"В ходе беседы основное внимание было уделено текущей обстановке в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена общая обеспокоенность продолжающимся вооруженным противостоянием в секторе Газа. Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и оказания срочного содействия пострадавшему гражданскому населению", — уточнили в ведомстве.