Врождённый синдром или похмелье? Учёные объяснили, почему от красного вина болит голова

Почему одни люди после бокала красного вина «болеют», а другие даже после «ведра» не мучаются похмельным синдромом объяснили учёные.

Приступ головной боли, зачастую в сопровождении тошноты и даже рвоты (в отдельных случаях с покраснением кожных покровов) возникает у многих людей через 30 минут — 3 часа после употребления одного или двух бокалов красного вина (от белых сортов или пива, водки такого эффекта у этих людей не наблюдается). Учёные из Калифорнийского университета попытались разгадать тайный механизм возникновения подобного явления (полный отчёт об исследовании опубликован в журнале Scientific Reports).

В ходе многочисленных экспериментов в красными винами, в том числе и с массовыми сортами, выяснилось, что они богаты кверцетином (АлДГ). Этот блокиратор фермента альдегиддегидрогеназы, который участвует в цепочке биохимических превращений алкоголя (этанола), вызывает все симптомы похмелья, включая головную боль и покраснение лица.

Известно, что в крови жителей Юго-Восточной Азии такого фермента больше (врождённый синдром), чем у остальных землян, потому они стараются совсем не употреблять алкоголь и особенно красное вино, поскольку похмелье у них очень тяжелое (медленно разрушается ацетальдегид).

Тем, кто страдает подобными последствиями, учёные рекомендуют переходить на безалкогольные красные вина. Также, дабы не лишать себя кверцетина, как ценного вещества для здоровья человеческого организма, ввести в рацион питания его природные источники – репчатый лук и чай.