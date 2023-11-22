Диетолог Ковальков рассказал о самом вредном для здоровья завтраке

По словам специалиста, самый ужасный завтрак — сладкие и жирные продукты.

Врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков рассказал в беседе с Pravda.Ru, что самым вредным для здоровья завтраком является тот, когда человек с утра употребляет сладкое и жирное.

«Почему белки? Потому что всю ночь ваш организм спал, но клетки вашего организма делились, им нужны аминокислоты, вы ничего не ели», — отметил врач.

По словам специалиста, первый прием пищи должен насытить организм белками и жирами. Разумеется в утреннем рационе человека должны быть и жиры. Например, идеальным завтраком будет яичница, пожаренная на листочке бекона, добавил диетолог.

Напомним, диетолог Соломатина предупредила, что полный отказ от сахара может довести до смерти.