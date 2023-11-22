Губернатор Новосибирской области рассказал о психологических последствиях после СВО

В Новосибирске губернатор Андрей Травников пояснил о посттравматическом стрессовом расстройстве после прохождения военной операции.

Во время прямого эфира телеканала ОТС губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал последствия участия во время военной операции.

«В этом году мы серьёзно усилили психологическую помощь в Новосибирской области. Провели обучение специалистов, которые могут диагностировать ПТСР. Кроме этого понимая, что надо быстро провести качественную реабилитацию: восстановить руки, ноги, органы», — рассказал Андрей Травников.

По его словам, сейчас в Новосибирске запущена региональная программа по реабилитации, в которую входит медицинская и социальная помощь. На сегодняшний правительство получило уже более 500 заявок.

Напомним, что губернатор Андрей Травников отвечает на вопросы новосибирцев во время прямой трансляции.