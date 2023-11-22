Исследование научных городков эпохи Советского союза

Научные городки стали появляться в разных частях света в середине XX века, сначала они создавались для реализации больших научные проекты, таких как космический или атомный, а затем стали применяться и более повсеместно.

Важной особенностью всех советских городов науки стал повышенный уровень снабжения. В них, с одной стороны, стремились удовлетворить потребности учёных, чтобы те могли работать на благо страны, а с другой города становились местами, где пытались создать условия жизни будущего. Важной научных пространств стало обилие зелени, которое можно увидеть и сейчас. О том, как создавались эти города-сады для учёных и что нам может сказать урбанистический опыт советских научных центров, в подкасте «3.14 Будущее наступило» расскажут Роман Бугаев и Михаил Маклаков, лаборанты-исследователи Лаборатории междисциплинарных исследований пространства Школы исследований окружающей среды и общества (Антропошколы) ТюмГУ.

Исследовательская деятельность ведётся при при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ) в рамках научного проекта № 22-78-00177 «Академгородки и наукограды: сравнительный аспект позднесоветских городов науки».

Проект «3.14 Будущее наступило» создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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