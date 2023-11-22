KFC в Новосибирске сообщили о проблемах с поставками курицы

Рестораны быстрого питания KFC в Новосибирске заявили о дефиците курицы.

В Новосибирске посетители KFC заметили отсутствие некоторых блюд в меню. Как выяснилось позже, на это указывает проблема с поставками куриц с заводов. Это начались ещё несколько месяцев назад.

Сейчас всё чаще постояльцы ресторана быстрого питания не могут приобрести, в первую очередь крылья, также тяжело заказать комбо через приложение сети.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новый ресторан быстрого питания Rostic’s расположился в торгово-развлекательном комплексе «Аура». По словам посетителей, сильных изменений не произошло — цены и меню остались те же, что и в KFC.