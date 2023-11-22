От 25 до 30% новостроек Новосибирска покупаются на ипотеку из других регионов

Из 19 300 новостроек, проданных застройщиками Новосибирской области при помощи льготной ипотеки, около 5000 куплены жителями других регионов.

Новосибирская область занимает 6 место по объему продаж новостроек в РФ, за 9 месяцев было зарегистрировано 30 635 договоров участия в долевом строительстве. Из них 75% оформлены на жилые помещения. Подавляющая часть квартир продается с использованием льготной ипотеки, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«За это же время по информации, опубликованной на сайте ЦБ РФ, в регионе было заключено 13 380 ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве. А продано новостроек с ипотекой на 25% больше. Новосибирская область на 11 месте по количеству ипотечных жилищных кредитов, полученных за 9 месяцев этого года и на 10 месте по числу кредитов под ДДУ. Самая высокая доля иногородних покупателей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском и Ставропольском краях», — уточнил он.

Во многих регионах СФО ситуация обратная, в Кемеровской области за 9 месяцев было заключено 3856 ДДУ, с учетом парковочных мест и коммерческих помещений, а кредитов под залог ДДУ, было выдано на 53 % больше, заключил Николаев.

Напомним, число ДДУ за 10 месяцев в Новосибирской области на 11,5% больше, чем за весь 2022 год.