Правила продажи лекарств по рецепту ужесточили в аптеках Новосибирска

Без правильно оформленного рецепта аптеки Новосибирска все чаще отказывают в продаже лекарств

В Новосибирске жители стали жаловаться на то, что аптеки города все чаще отказывают в продаже лекарств, если у клиента неправильно оформлен рецепт.

Фармацевты пояснили, что это из-за ужесточения правил, которые ввели еще в сентябре 2023 года.

Елена Лобова не смогла приобрести для своей мамы гипотензивный препарат. Жительница сообщила, что он необходим для снижения давления, и мама пользуется им последние четыре года. Лекарство продается по рецепту, который выписывал семье врач. В тот момент, когда рецепта на руках не было, Елене также продавали таблетки, так как в аптеках возле дома все фармацевты знали семью. В данный момент они отказываются это делать, поясняя, что теперь из-за ужесточения правил нужно вносить в информационную систему дату, серию и номер рецепта. К этому относятся препараты строгого учета, льготные препараты, которые пациентам отпускают бесплатно и лекарства по электронным рецептам.

«Но давайте честно скажем, что большое количество людей часто покупают те же антибиотики без рецепта, и часто это спасительная история. У нас было не раз: дети болеют ОРВИ, на выходных или праздниках состояние ухудшается, к врачу только за деньги или вообще не попасть», — рассказала Елена BFM-Новосибирск.

Таким образом, большинство людей, у которых нет рецепта на руках, и которые не могут быстро записаться к врачу, прибегают к самолечению.

По словам генерального директора агентства медицинского маркетинга «Мед» Ирины Овдин, изменения, которые произошли на фармрынке 1 сентября этого года — очередной этап усиления государственно-правового давления на аптеки. Она также предполагает, что со временем все препараты могут уйти в рецептурную форму. Хоть самолечение и официально запрещено, но оно популярно среди россиян, которым теперь придется менять свои привычки.

Напомним, что в Новосибирской области на 23% снизилась заболеваемость туберкулёзом.