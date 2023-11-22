Проводится доследственная проверка по факту получения ожогов ребёнком в Новосибирске

В Новосибирске после потопа в общежитии ребёнок получил сильный ожог — проводится доследственная проверка.

Как сообщается в следственном отделе по Первомайскому району Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, в Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов ребёнком во время потопа в общежитии на улице Твардовского, 8.

По результатам проверки будет дана юридическая оценка и принято процессуальное решение.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирском общежитии прорвало батарею, откуда полился кипяток. Мужчину и 9-и месячного ребенка ошпарило кипятком, их забрала скорая.