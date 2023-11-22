«Решили отжать мой бизнес»: Новосибирский фермер дошёл до Бастрыкина из-за «рейдерского захвата»

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Дамоевский из Тогучинского района Новосибирской области шесть лет назад потерял свой бизнес, прошёл процедуру банкротства. Но и после десятка судов молодой предприниматель не потерял надежду и отправился на приём к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, где рассказал о «рейдерском захвате». После этого было возбуждено уголовное дело.

В 2012 году 26-летний предприниматель Алексей Дамоевский решил открыть свой бизнес, получил грант и начал карьеру фермера в Тогучинском районе. Его партнёром по крестьянско-фермерскому хозяйству стал собственник ООО «Кудрино», куда более опытный бизнесмен Борис Фетисов. Сначала дела шли в гору: предприниматели обменивались необходимой техникой, но в 2017-м у партнёров начались разногласия.

«Моя деятельность касалась животноводства и растениеводства, но моё хозяйство находилось на его земле. При этом у меня были новые трактора, культиватор, зерноочистительная машина. Когда Фетисов решил продать бизнес, он заявил, что это всё его. Николай Белоусов покупает землю и начинает претендовать на моё имущество. При этом Фетисов заявил, что со мной рассчитается и отдаст за мою часть бизнеса 5 миллионов 700 тысяч, — рассказал Сиб.фм Алексей Дамоевский.

– Он создал ситуацию, что вести совместный бизнес было невозможно, на этой земле я находиться не смог уже. Фетисов сказал, что отдаст мне деньге в декабре 2017 года. Проходят уже и январь, и февраль. В итоге он прячется, а потом говорит: «обращайтесь в суд».

Часть движимого имущества с помощью полиции Алексею Дамоевскому удалось забрать, а дальше началась многолетняя судебная эпопея. В Арбитражном суде рассмотрели с десяток исков. Если Дамоевский пытался доказать в суде, что у него «отжали» бизнес, то его оппоненты (Борис Фетисов и Николай Белоус) поступили хитрее.

«Они сделали документы, что якобы я арендовал комбайны на сумму 12 миллионов рублей. Сначала они сделали документ на 699 тысяч рублей. Потом они его продлили: якобы я его использовал не 15 дней, а полгода. Я пытался в суде заявить, что документы фальсифицированы, но суд вынес решение в их пользу, — объясняет Алексей Дамоевский. – Ещё через 4 месяца они подали заявление о моём банкротстве. Они уже указывают в заявлении, что комбайн я использовал с сентября 2016-го по апрель 2017 года. Суды выносит решение: взыскать с меня 12 миллионов».

Далее имуществом Дамоевского распоряжается конкурсный управляющий. Как утверждает фермер, бывшие бизнес-партнёры незаконно удерживали его имущество (на скриншоте с видео — Борис Фетисов и Николай Белоус).

«После того, как приставы выясняют, что имущество должны передать мне, они начинают ломать. А оснований для моего банкротства не было! Они искусственно создали долг в 696 тысяч рублей и дорастили его до 12 миллионов рублей. А когда дошли до кассационной инстанции, суд направил дело на пересмотр», — говорит Алексей Дамоевский.

Предприниматель утверждает, что по судебным решениям уже выплатил более 9 миллионов рублей. Вся процедура банкротства тянулась три года.

«Они рейдерством решили «отжать» мой бизнес, но обанкротить меня не удалось: я прекратил процедуру банкротства в апреле 2022 года. Чтобы дойти до Верховного суда РФ, понадобился ещё год»,

- говорит Алексей Дамоевский.

Победы в Арбитражных судах стали поводом написать заявление в полицию о фальсификации документа на аренду комбайна. Это Алексей Дамоевский сделал ещё в апреле, но дело с мёртвой точки не сдвинулось. После 13 заявлений фермер получил отказ в возбуждении уголовного дела.

Бастрыкин и уголовное дело

В сентябре этого года отчаявшийся фермер обратился к общественнику Ивану Фролову, который помог обманутому предпринимателю записать видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«В октябре я отправился в Москву и оставил обращение в письменном виде. Глава Следственного комитета взял дело под свой контроль. А через неделю возбудили уголовное дело»,

- говорит Алексей Дамоевский.

В распоряжении редакции Сиб.фм есть постановление о возбуждении уголовного дела от 10 ноября по факту «фальсификации доказательств в Арбитражном суде Новосибирской области.

«Старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району Новосибирска установил, что в один из дней 2020 года, в период времени до 03.02.2020 Белоус Н.А., находясь в неустановленном месте, неустановленным способом изготовил Договор аренды от 01.09.2016, содержащий недостоверные сведения о сдаче в аренду ИП ГКФХ Дамоевскому А.В. комбайна модели CASH 2388 в период с 01.09.2016 по 17.04.2017, — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

– 02.07.2020 Арбитражным судом Новосибирской области вынесено решение о взыскании с ИП ГКФХ Дамоевский А.В. задолженности по арендной плате в размере 12 018 266,67 рублей, что повлекло тяжкие последствия в виде начала процедуры банкротства».

В общем, в Следственном комитете нашли основания, чтобы возбудить уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: часть 3 статьи 303 — это «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, повлекшее тяжкие последствия», и часть 4 статьи 159 – «Мошенничество в особо крупном размере».

Корреспондент Сиб.фм связался с Николаем Белоусом, на которого завели уголовное дело, но он об этом был не в курсе.

«Наверное, неудобно будет давать комментарий по телефону. По телефону не объясняются. Если он говорит, что его (Дамаевского – прим. Ред.) ограбили, так это он начал! У нас все дела ещё в судах, наши юристы, которые нас обслуживают, они бы вам лучше объяснили. Это в двух словах не объяснишь!»

- заключил Николай Белоус.

Что-то большее новый владелец бизнеса по телефону говорить отказывается. Редакция Сиб.фм готова разместить комментарий предпринимателя, если он будет предоставлен.

Также напомним, что умерший основатель Новосибирского крематория, которого обвиняли в коррупции, Сергей Якушин не раз заявлял в суде, что его уголовное дело – это попытка рейдерского захвата.