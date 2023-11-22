Современные технологии виртуальной реальности в космонавтике

Применение инновационных технологий, созданных в результате многолетнего успешного научно-технического сотрудничества бизнеса и ученых в качестве базы для построения современных тренажерных и обучающих систем, приводит человечество к качественному скачку в развитии систем обучения и тренинга космонавтов.

Разработка одной из технологий — Виртуальной деятельностной образовательной среды — инновационной платформы для дистанционного обучения и удаленной межпользовательской коммуникации в трехмерном виртуальном мире, приближает виртуальное межличностное общение к реальному, что позволяет проводить совместное обучение не только космонавтов, находящихся в географически удаленных центрах подготовки на Земле, но и на борту космических орбитальных станций и кораблей. Это особенно важно для долгосрочных орбитальных экспедиций и полетов на другие планеты, когда невозможно заранее обучить космонавтов всему, что может понадобиться в космосе. Подробности в подкасте «3.14 Будущее наступило» рассказывает Ирина Травина, первый резидент и основатель Технопарка Новосибирска в Академгородке, президент ассоциации «СибАкадемСофт»

Проект «3.14 Будущее наступило» создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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