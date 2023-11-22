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В Новосибирске на ребенка напали дети с перцовым баллончиком

Фото: Pexels.com

В Новосибирске 18 ноября произошел группа сверстников атаковали подростка с использованием перцового баллончика. Мать 14-летнего мальчика рассказала, что нападение произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев.

По словам женщины, группа подростков в масках, напала на ее сына и двух его друзей. Они использовали перцовый баллончик и избили парня. Женщина отметила, что на штанах ее сына остались следы протекторов обуви.

Мать пострадавшего подчеркнула, что ее ребенок не был знаком с нападавшими. По словам сына, подростки предложили ему поговорить. Они утверждали, что он ведет себя неправильно и говорит лишнее.

Она также уточнила, что ее сын не знает имена и фамилии нападавших. Две недели назад они появились около дома, а бабушка подростка видела их в окне и через дверной глазок. По словам женщины, подростки караулили ее сына и провоцировал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на бортике балкона 12 этажа гостиницы сидит женщина.

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Игорь Кириченко
Журналист

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