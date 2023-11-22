В Томске сорвали концерт «Ночных снайперов»

Без объяснения причин сорвался концерт знаменитой музыкальной группы «Ночные снайперы».

В своём Telegram-канале солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина написала о том, что в городе Томск был не только отменён концерт их группы, но и расторгнут договор с двух сторон. Причину такого неожиданного заявления певица не указала, но принесла извинения всем фанатам за потраченные деньги.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Диана Арбенина заявила, что концерт в Новосибирске запомнится ей на всю жизнь. Во время концерта на сцену поднялась Лидия, член комитета семей бойцов, и исполнила песню «Секунда». Певица отметила, что сибирячка сделала это с большим эмоциональным вкладом.