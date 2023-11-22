«Я хочу жить до 100 лет и больше»: Митя Фомин — о здоровье, творчестве и съёмках в новом музыкальном проекте на ТВ-3

Уже 26 ноября в 17:00 на телеканале ТВ-3 стартует показ нового караоке-шоу «Вы поёте великолепно», где простые телезрители смогут исполнить любимые песни и получить за это денежный приз. Каждый из 8 участников проекта вступит в команду звёздного гостя и постарается заработать за своё выступление максимальное количество баллов. Ведущими «Вы поёте великолепно» будут певица Ольга Серябкина и комедийный актёр Тимур Батрутдинов.

Среди приглашённых наставников команд – популярные исполнители, актёры и представители отечественного шоу-бизнеса. Певец, телеведущий и уроженец Новосибирска Митя Фомин примет участие в одном из выпусков караоке-шоу «Вы поёте великолепно». О творческих планах, отношениях с семьёй и съёмках для ТВ-3 – читайте в новом интервью музыканта.

– Расскажите про ваше участие в новом шоу «Вы поёте великолепно» на ТВ-3.

– Меня пригласили в проект в качестве звёздного игрока, который собирает свою команду, пытаясь интуитивно угадать, кто из потенциальных участников хорошо поёт. С радостью узнал, что в параллельной команде играет Юлия Ковальчук. Мы с Юлей давно знакомы, дружим, вместе прошли не один проект и не одно испытание. Мы тандем, мы альянс, хорошо сыграны. И я знал, что от этой игры наверняка тоже получу удовольствие. А потом, всегда интересно проверить свою интуицию.

– По каким признакам вы лично определяете, хорошо ли поёт человек?

– Так как услышать ни его пение, ни голос у нас нет возможности, мы действуем по наитию, просто интуитивно. Я смотрю, как человек двигается, как он стоит, как реагирует на фразы. Всматриваюсь в его физику – кажется ли он мне способным жить в музыке, и делаю какое-то общее заключение. Обращаю внимание и на внешний вид, конечно. Если люди как-то специально и внимательно одеты, они с большей вероятностью могут заниматься творчеством. Хотя может быть и с точностью наоборот. А потом, участники могут специально стараться тебя запутать.

– Как вы изначально оцениваете свои шансы на победу?

– Я знаю, что Юля очень сильный соперник в таких испытаниях. Я уже бывал с ней в проектах, где нужна была логика, эрудиция и эмпатия, и у Юли эти качества на высоте. Возможно, потому, что женская интуиция часто бывает более проницательна. Как всё развернулось на самом деле, смотрите в эфире «Вы поёте великолепно» на ТВ-3.

– Какие у вас впечатления от этого проекта?

– Было интересно угадывать аватаров, хотя в какой-то степени ты всё равно действуешь наудачу. А оценивает всё караоке-машина. Уверен, что зрителю понравится – это яркая, красивая программа для всей семьи.

– В ноябре будет День матери. Расскажите, какой самый интересный подарок вы ей делали?

– Лучший подарок для моей мамы – это путешествия. Мы с Тамарой Павловной объездили много стран – были в Европе, в Китае, путешествовали по России, мама навещает меня регулярно в Москве. Я рад, что она смогла разделить мою страсть к поездкам. Путешествия сближают, вдохновляют на новые идеи, помогают отдохнуть и переключиться. Я хочу слетать с Тамарой в Барселону, она мечтает увидеть легендарный храм Саграда Фамилия – проект архитектора Антонио Гауди, который строится за счёт частных пожертвований уже больше 100 лет.

– В следующем году вам 50. Знаем, что вы готовите большой юбилейный концерт в Москве 27 января в Vegas City Hall. Расскажите, что ждёт зрителей?

– Я иногда шучу – говорю, что мы узнаем, что ждёт зрителя, когда уже выйдем на сцену. Потому что какие-то вещи порой планируются, а потом меняются по ходу. Все мои будни и выходные сейчас в мыслях о главном концерте. Весь фокус внимания сейчас на записи музыкального материала – хочется сказать многое, при этом не выйти за тайминг 2 часов. Поэтому родился формат мэшапа, когда треки будут собраны в блоки фрагментарно или полностью, будут по-новому сочетаться по стилю и смыслу.

Мы уже начали работать с режиссёрской группой, несколько российских ателье по индивидуальному заказу шьют для меня концертные костюмы, вовсю идёт рекламная кампания, вся команда заряжена сделать этот проект по-новому. Но главное – мы ждём зрителей. Гости летят со всей страны! Новосибирск, бронируйте билеты, я жду и вас в Vegas City Hall 27 января 2024.

– Как вам удаётся так хорошо выглядеть? Есть секреты молодости?

– Этот вопрос мне задают уже много лет, но теперь у меня есть официальный ответ. В этом году я целое шоу снял на эту тему – вы можете найти в сети тревел-проект «На все 100». Это мой дебют в роли телеведущего такого крупного формата. Если честно, я хочу жить до 100 лет и больше, при этом сохранять качество жизни, страсть к ней и активность. Очевидно, чтобы это получилось, нужно заложить фундамент уже сейчас. Поэтому я поехал по регионам России, встретился примерно с полусотней героев 80-90-100 лет, которые продолжают жить полной жизнью, и спросил у них, как жить до 100 лет.

Что из этого получилось, смотрите на площадке VK. Проект «На все 100» – это кладезь полезных советов, ценного опыта и примеров, которые вы видите своими глазами. Если хотите жить как можно дольше – берите пример с наших героев и корректируйте свой образ жизни.

– Часто бываете в Новосибирске? Когда были в последний раз?

– В последний раз были в июне, как раз на съёмках проекта «На все 100» – здесь мы изучали секреты долголетия сибиряков. У новосибирского выпуска своё неповторимое настроение, ведь не последнюю роль в долголетии сибиряков играет наука, медицина и характер людей. Всё это мы наблюдали на примере наших героев – анестезиолог-реаниматолог Новосибирской областной больницы Михаил Иванцов (94 года) – один из самых ярких героев всего сезона. Он до сих пор работает, и каждое утро его можно увидеть в больнице.

Записали интервью и с моей мамой – ей 81 год, она уже долгожитель. Учитывая, что бабушка спокойно дожила до 95 лет, дедушка – до 90 лет, у нас с ней отличные гены!

Через неделю после съёмок вернулся в Новосибирск с концертом – мы открывали новый Ельцовский парк в Калининском районе. Кстати, родном для меня – в детстве мы жили здесь.

– Есть ли у вас любимые места в Новосибирске? Назовите три самых любимых.

– Сейчас это знаковые места. Особое значение для меня имеет Красный проспект – сердце города. Люблю эту улицу. Новосибирский театр оперы и балета –легендарное культурное учреждение, где идут постановки очень высокого уровня. И теперь, после проекта «На все 100», я бы выделил Академгородок. Сразу несколько наших героев были оттуда. Своя атмосфера – интеллигентная, здоровая, активная, располагающая к долгой и счастливой жизни. А ещё рядом Обское море, наша сибирская ривьера (улыбается).

– Назовите любимую книгу и один любимый фильм. Почему они для вас стали избранными?

– Не могу назвать этот фильм любимым, но он из тех, которые точно скрасят ваш вечер. Всем любителям психологического триллера и саспенса рекомендую датский триллер «Последний клиент».

А книга на все времена – «Алиса в стране чудес». Я люблю хороший юмор, меня вдохновляют абсурдные и глубокие вещи, а ещё я до сих пор верю в чудеса.