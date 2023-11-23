Аналитики выяснили, какие товары скупают россияне в дни крупных распродаж

Оказалось, что многие россияне присматривают себе со скидкой одежду и обувь, а также бытовую химию.

Аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что 38% россиян всегда на распродажах покупают что-нибудь по скидкам. Об этом сообщает RT.

Причем самыми востребованные товары в дни распродаж — одежда и обувь (54%), бытовая химия (30%), товары для дома и ремонта (26%), бытовая техника (25%), парфюмерия и косметика (20%), аксессуары украшения (9%), а также другие товары (6%).

Кроме того, большая часть опрошенных (53%) заявили, что они не откладывают покупки до больших распродаж, другие 40% респондентов иногда делают так, а 7% всегда формируют корзину и ждут скидок.

Напомним, что 51% сибиряков планируют участвовать в «черной пятнице».