Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли в I чтении бюджет на 2024 год

Губернатор Новосибирской области обозначил приоритеты бюджета на следующий год.

На 38-ой сессии Заксобрания Новосибирской области был единогласно принят проект закона о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Приоритетами бюджета стали повышение зарплат, социальная поддержка, строительство важных объектов и реализация национальных проектов.

При формировании бюджета были учтены задачи, поставленные Президентом РФ Владимиром Путиным, такие как укрепление технологического суверенитета, опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, повышение благосостояния граждан, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, представил проект бюджета на сессии. Общий объём доходов областного бюджета составляет 279,976 млрд рублей, а расходов – 319,446 млрд рублей. Дефицит на 2024 год составляет порядка тридцати девяти миллиардов рублей. На период 2025-2026 годов областной бюджет запланирован бездефицитным.

Основополагающими принципами формирования расходов бюджета являются обеспечение в бюджетной сфере заработной платы соразмерно росту в целом по экономике, реализация национальных и инфраструктурных проектов и программ, а также рост материальных затрат учреждений, оказывающих услуги населению, и социальных выплат соразмерно росту индекса потребительских цен, отметили в правительстве.

Проект закона был единогласно одобрен депутатским корпусом в первом чтении и рекомендован для доработки, рассмотрения и окончательного принятия. Поправки в законопроект могут быть внесены до 4 декабря.



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