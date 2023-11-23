Дерматолог Жовтан посоветовала отказаться от маникюра на время зимы

Специалист объяснила, что зимой рост ногтей замедляется и ношение гель-лака может привести к развитию грибка.

Врач-дерматолог Наталия Жовтан рассказала, что ношение гель-лака зимой крайне вредно. Дело в том, что в холода ногти растут намного медленней и соответственно ношение гелевого покрытия увеличивается, и может привести даже к грибку. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Life.ru

Вдобавок в составе такого лака присутствуют опасные для здоровья вещества, которые могут спровоцировать аллергию, экзему или респираторные нарушения.

Поэтому зимой Жовтан рекомендует давать ногтям так называемых отдых. Например, месяц делать маникюр, а следующий нет. В момент перерыва можно наносить на ногти восстанавливающие лосьоны, специальное масло или защитное покрытие, делать ванночки, добавила она.

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