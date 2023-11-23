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Авто общество

Дом на колесах: чем занимаются бизнесмены Новосибирска

Фото: ru.freepik.com

Новосибирские предприниматели начали производить дома на колесах

Новосибирские предприниматели запустили в 2023 году производство домов на колесах (Campfire), которые пользуются спросом как у молодежи, так и у пенсионеров.

Идея возникла у трех бизнесменов — Алексей Евтушенко, Иван Свинаренко и Алексей Попов, и они включили новый бренд в компанию «Кризис Среднего Возраста».

Дома на колесах пользуются популярностью у тех, кто любит туризм. Сама конструкция с белым округлым кузовом на массивных колесах. На крыше расположены две солнечные батареи. А внутри дом оборудован небольшими шкафчиками, мебелью, столиком, матрасом, который может трансформироваться в диван. Помимо этого, есть кухня с гарнитуром, отопление, электричество и багажник для хранения вещей.

Напомним, что в Новосибирске не поменяют служебные машины «Тойоты» на российские марки.

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Нина Раневская
Журналист

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