Форум «Новосибирск — город возможностей»: встреча пройдёт в шестой раз

Общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» проводится в шестой раз. Тема этого года — «Мечтаем вместе». Наряду с приглашенными экспертами жителям города и региона предлагают рассказать о своих представлениях о доступной среде, поделиться идеями проектов в социальной сфере.

Шестой общегородской форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» нацелен объединить мечты и идеи новосибирцев по формированию доступной городской среды и повышению качества жизни, укреплению общественного здоровья и созданию возможностей для самореализации вне зависимости от ограничений. В реальном и виртуальном форматах мероприятий примут участие 38 тысяч человек, среди которых взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, представители старшего поколения и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Форум не оставит идеи в стороне — мы хотим услышать голос каждого. Некоторым идеям, которые уже реализуются, не хватает поддержки — информационной, экспертной, административной. Мы готовы ее оказать», — отметила заместитель директора Новосибирского агентства развития социальной политики Ксения Елгина.

В рамках двухдневной деловой программы форума 28 и 29 ноября федеральные и региональные эксперты, представители городской и областной администраций, жители города соберутся на площадке центра культуры и отдыха «Победа» и обсудят технологии будущего, перспективы совершенствования социальной сферы, доступную среду, работу инклюзивных творческих проектов и искусство без границ.

В числе приглашенных спикеров: генеральный директор центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей», директор национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «Аура-тех» Иван Бирюков, заместитель председателя общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Евгений Бухаров, нейрофизиолог Гурген Согоян, режиссер Маргарита Волкова, председатель ВОО «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» Альберт Сарбалев и другие. Форум посетят делегации из Москвы и Московской области, Калуги, Иркутска, Томска, Минска.

В программу общегородского форума включена четырехдневная культурно-спортивная часть с 30 ноября по 3 декабря. В нее входит постановка «Спроси меня про инклюзию», поставленная студийцами «Инклюзион. Театр. Школа. Новосибирск», спектакль «Человек с крыльями», который состоится в новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», показательный футбольный турнир детсадовцев «Крохабол», товарищеский матч между известными деятелями Новосибирска и детьми-сиротами в центре мини-футбола «Сибиряк», а также чемпионат по следж-хоккею в ледовом дворце спорта «Сибирь».

«К сожалению, наша сфера не всегда является заметной, праздничной — мы в основном имеем дело с проблемами людей. Без современных технологий, без привлечения к решению проблем максимального количества людей, без объединения усилий городских сообществ, городской и региональной власти вокруг этих вопросов, сложно будет чего-то достичь. Именно поэтому мы рассматриваем форум как реальную возможность принятия решений, которые могут изменить положение в социальной сфере», — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева.

Присоединиться к форуму просто — нужно посетить центр культуры и отдыха «Победа» и стать участником мероприятия или наблюдать за ними в онлайн-формате.

Программа мероприятий будет размещена в сообществе департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска в VK, а также на сайте форума и в его социальных сетях.