Губернатор Андрей Травников поддержал повышение тарифа на метро

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал инициативу повышения стоимости проезда в метро. Об этом он сообщил в прямом эфире телеканала ОТС.

«38 рублей — это пока только заявка со стороны метрополитена. И объективно нужно признать, что стоимость проезда в Новосибирске самая низкая среди всех метрополитенов страны. Тем не менее, прежде чем заявку удовлетворить, департамент по тарифам области будет тщательно проверять все затраты и их обоснованность», — подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, повышение тарифов в метро необходимо, потому что с каждым днём всё сильнее и сильнее дорожает стоимость топлива и запчастей. Он также отметил, что сейчас остро стоит проблема нехватки кадров — для удержания квалифицированных сотрудников и привлечения молодёжи к профессии нужно повышать заработную плату.

Андрей Травников также добавил, что льготным транспортом в Новосибирской области пользуется 600 тысяч человек. На этой категории населения рост цен никак не скажется — оплату их проезда компенсируют из областного бюджета.

«Если в городе Новосибирске есть желание ещё какие-то категории поддержать, то я считаю, что это более правильное решение — адресно поддержать людей, чем искусственно сдерживать рост тарифа. Потому что в итоге это ведет к тому, что теряют все: и пассажиры, которые надеются на улучшение качества, на новые составы, на новый сервис, и предприятия, которые загоняются в тяжелое финансовое положение», — уточнил он.

Повышение тарифов в новосибирском метро обсуждается с октября 2023 года. Напомним, что депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко ещё в 2015 году предложил регулярно повышать цены на проезд в метро.

«Необходимо прогнозное повышение тарифов с индексацией — каждый год, для перевозчиков с перспективой развития. Просто так по возрасту транспорт летать не может, без финансовой поддержки. Но у департамента по тарифам не забалуешь, ни одной лишней копейки не добавят», — заявил он.