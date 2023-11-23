Извращенцы на дорогах. Таксисты-мигранты массово домогаются пассажирок в России

Согласно обновлённым сводкам МВД России, таксисты-мигранты стали чаще насиловать своих пассажирок.

Только за первые шесть месяцев текущего года иностранцы совершили в России 22 тысячи преступлений. В череде массовых драк, разбойных нападений на россиян и убийств всё чаще стали «мелькать» случаи домогательств и изнасилований. Многие из них моментально обретают широкий общественный резонанс.

Так, в марте 2023 года москвичка 2006 года рождения, задремавшая в такси, оказалась запертой и изнасилованной водителем – выходцем из Ближнего зарубежья. Самым неспокойным оказалось лето: в июне подвыпившую пассажирку московского таксомотора «оприходовал» по тому сценарию 40-летний мигрант. В обеих случаях преступники оперативно задержаны.

В средине лета в Новосибирске частный извозчик из Средней Азии решил сбросить накопившийся тестостерон на пассажирку. К счастью девица смогла отбиться, но за попытку изнасилования случайного поклонника отправила за решётку.

В августе текущего года любвеобильный 25-летний таксист по имени Назарали решил воспользоваться юным телом 16-летней пассажирки, которую дома ждали родители. Вместо адреса назначения, он отвёз её в свою квартиру и до утра наслаждался сексуальным насилием над подростком.

В конце лета в Нижегородской области таксист-мигрант не просто изнасиловал 16-летнюю девочку, но пригрозил продать её в рабство, если она расскажет всё родителям. Пока ребёнок решилась признаться, он благополучно уехал на Родину и скрылся там.

Отметим, что в безопасности не находятся ни девушки из мегаполисов, ни те, кто проживает в провинции. Ненасытные мигранты буквально заполонили нашу страну и всё чаще уходят от ответственности.