Как научить людей беречь природу: важный закон в Новосибирске впервые доверили сформулировать обществу

В Новосибирске по инициативе региональной Общественной палаты прошли общественные слушания, на которых формулировались предложения в областной закон о воспитании экологической культуры. Мероприятие, явившее собой новый подход к процедуре создания законов, может стать прецедентом в региональном законотворчестве.

В Новосибирске состоялись общественные слушания, задачей которых было сформулировать предложения от областной Общественной палаты в будущий региональный закон об экологическом образовании, просвещении и экологической культуре населения Новосибирской области. Таким образом, наша область совсем скоро пополнит список регионов, где такие законы уже приняты.

Цель создаваемого закона — установить принципы и инструменты государственной политики в сфере формирования экологической культуры, законодательно закрепить необходимость бюджетного финансирования проектов, направленных на экологическое образование и просвещение и улучшение экологической ситуации в регионе. Поскольку, как отмечали участники слушаний, именно дефицит экологических знаний часто лежит в основе небрежного, а порой и преступного отношения к природе.

Однако нынешнее мероприятие интересно не только тем, что, похоже, за давно наболевшую тему экологии наконец-то взялись всерьез. Но и тем, что впервые изменили саму процедуру создания нормативно-правовой базы. Чтобы закон был не формальным, а действительно по-настоящему рабочим, учитывающим все существующие проблемы, решили пойти не сверху, а, что называется, снизу — обратившись к обществу с просьбой высказать свои мнения и предложения.

«На сегодняшнем заседании мы фактически формируем новый подход к формированию законов Новосибирской области. Впервые на заседании Общественной палаты обществом обсуждается закон, который потом будет принят властью. Общество не сможет потом сказать, что закон издала власть, а нам его «спустили». Раз мы сами издаем законы, то мы берем ответственность за этот закон на себя и мы будем его исполнять. И мы надеемся, что с сегодняшнего заседания и многие другие местные законы будут так же обсуждаться сначала в обществе, и только затем приниматься властью», — отметила, открывая мероприятие, председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по экологии и охране природы Ирина Хапко.

В слушаниях участвовали представители органов государственной власти, Законодательного собрания, научного и академического сообществ, представителей бизнеса, общественных, молодежных организаций и волонтеров. В результате был сформирован целый пакет практических предложений, учитывающих самые разные вопросы экологического просвещения, с учетом которых и будет разработан будущий закон.

Кроме того, участники познакомились и с уже реализованными успешными проектами, которых после появления новой правовой базы будет значительно больше.

По словам Ирины Хапко, члены Общественной палаты очень ценят уважение и доверие, которое оказали обществу губернатор Андрей Травников, Правительство области и региональный парламент. «Для нас очень важно, что власть видит в народе для себя силу, способную создавать законы», — подчеркнула она.