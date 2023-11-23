Какой 23 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Этот ноябрьский день, имеющий глубокие исторически корни, считается святым, потому запрещает строить и рыть ямы, дабы не нарушить святости момента. Остальные подробности о 23 ноября 2023 года читайте ниже.

Радионов день (народное название дня) православная церковь России связывает с памятью о двух апостолах — Ерасте и Родионе. К ним ссылаются свидетельства о деяниях апостолов Павла и Тимофея.

Сразу оговоримся, что народные приметы и традиции этого дня являются культурным наследием и в современном мире рассматриваются как интересные фольклорные элементы, а не строгие запреты или требования.

К примеру, наши предки верили — если 23 ноября угостить того, с кем вы находитесь в ссоре, освященным в храме хлебом, то примирение не заставит себя долго ждать. А если отправляться в путь по льду 23 ноября, то он сломается, каким бы прочным ни казался.

Из богоугодных дел этого дня лучшими считались: выпечка пирогов, приготовление праздничного ужина и задушевные беседы в кругу семьи. А вот ссориться со старшими родственниками было строго-настрого запрещено в этот день, так как сулило затяжной конфликт на долгие месяцы, а то и годы.

Также не рекомендовалось свататься и играть свадьбу 23 ноября, поскольку в семье, созданной в этот день, супруги будут постоянно ругаться и выяснять отношения, что приведет к скорому разрыву.