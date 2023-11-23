Мобилизация: свежие новости 23 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Ситуация вокруг мобилизации и ротации участников СВО на Украине сменилась – власти РФ разрабатывают новые меры, параллельно пресекая попытки раскола российского общества проукраинскими демагогами.

Как всегда, о России и её планах знают больше всего те, кому она, как кость в горле. Так, секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе выступления на «Halifax_International_Security_Forum» заявил, что после мартовских выборов в 2024 году власти Кремля могут начать процесс проведения всеобщей мобилизации. Однако при этом он не уточнил источники своей уверенности.

Зато он крайне сожалел, что Россия выстояла перед санкциями Запада, и оказалось, что она к ним более устойчива, чем можно было ожидать.

В ответ депутаты Госдумы и СовФеда прокомментировали эти высказывания, в очередной раз пояснив, что на данном этапе не идёт разговор о какой-либо новой мобилизации, а набранные в текущем 2023 году добровольцы (контракт с Минобороны подписали уже 400 000 граждан РФ) восполнили потери и пополнили нехватку военных в зоне действия СВО, заверил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Его мнение поддержал зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Муратов, заявивший, что не видит смысла в мобилизационных мероприятиях ни до, ни после президентских выборов в РФ.

Российский сенатор, член комитета СовФеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов вообще считает, что Данилов полностью потерял связь с реальностью.