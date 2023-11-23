Новосибирский учёный Андрей Загоруйко рассказал о получении водорода из сероводорода

Ценные ресурсы из опасных отходов — получение водорода из сероводорода.

На сегодняшний день, к сожалению, в промышленности нет ни одной эффективной технологии для производства водорода из сероводорода. В настоящее время ведутся попытки создать такую технологию, которая будет работать на сырье, близком к идеальному — на газах, содержащих много сероводорода (до 98% об.). Таких попыток много — это и высокотемпературный пиролиз сероводорода, и плазмохимия, и хемосорбционно-каталитический подход. Эти работы рано или поздно увенчаются успехом, но сейчас работающей и экономически эффективной технологии в промышленной практике нет. При переходе к более низким концентрациям сероводорода и тем более к водным растворам вместо газа, все эти проблемы будут только усугубляться.

Над проблемой работают во многих странах мира. Например, турецкие ученые предлагают использовать электролиз. Но, как считают отечественные ученые, они этот процесс рассматривают сугубо теоретически, а на практике он мало эффективен.

Иными словами, никакой технически и экономически эффективной технологии получения водорода из сероводорода из воды Черного моря на сегодня нет и в обозримом будущем не ожидается.

Это никак не отменяет необходимости создания эффективных способов получения водорода и сероводорода из более подходящих для переработки источников. Подробности в подкасте «3.14 Будущее наступило» расскажет Андрей Загоруйко, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института катализа СО РАН.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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