Новые школы появятся в Новосибирске к концу 2024 года

Шесть новых школ построят на улицах: Виктора Шевелева, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большая, Спортивная и Пролетарская.

Во время прямого эфира телеканала «ОТС» губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о проблемах с капремонтом и строительством новых школ. Решение вопроса он видит: в социальной ответственности застройщиков, в бесплатной передаче земельного участка городу, разработке проекта за счёт застройщика, подключении к сетям.

По данным сайта ДОМ.РФ, финансирование будет идти из трех источников – бюджет региона, Сбер и ГК «Инфраструктура Детства». А общая стоимость строительства оценивается в 11 млрд рублей.

Напомним, что строительство нового корпуса в больнице №34 завершают в Новосибирске.