«Под материнским зонтиком мы в любом возрасте чувствуем себя детьми»: в Новосибирске депутат поздравил песней женщин Центрального района

Женщин Центрального района Новосибирска поздравили с предстоящим Днем матери. На празднике, который ТОС «Русь» организовала для жительниц своего микрорайона, запел даже депутат.

21 ноября, в преддверии самого доброго и душевного праздника — Дня матери, который будет отмечаться в этом году 26 ноября, ТОС «Русь» в Новосибирске по традиции провело для жительниц своего микрорайона праздничное мероприятие.

В этот день в адрес мам прозвучало немало нежных и трогательных слов, слов благодарности за их терпение, любовь и мудрость.

Концерт, который подготовили жители района совместно с творческими коллективами историко-культурного центра «Твоя История», получился ярким и душевным. Песни, посвященные маме, в исполнении ансамбля «Солнышко» и детей — участников проекта «Радость жизни», трогали до слез. А под цыганский танец, исполненный еще одним творческим коллективом центра, ноги сами пускались в пляс. Никого из зрителей концерт не оставил равнодушным.

Ну и, конечно, какой же праздник без подарков! Вот уже третий год с этим замечательным праздником мам приезжает поздравлять лично депутат Сергей Бондаренко. «Первое слово, которое мы говорим на этом свете — это слово "мама". Под этим зонтиком материнским мы, наверное, всегда чувствуем себя детьми, в любом возрасте», — сказал он, обращаясь к женщинам.

Кроме подарков, в этот раз, депутат приготовил жительницам своего округа и небольшой сюрприз — песню. «Я редко беру в руки гитару, но в этот раз мне очень захотелось спеть для вас», — продолжил он.

Душевный концерт и чаепитие сделали праздник каким-то по-настоящему семейным.

«Наша задача — поблагодарить мамочек за их прекрасное воспитание детей, пожелать им, чтобы их постоянно обнимали дети, и чтобы эти объятия были горячие и теплые. По-моему, сегодня получилось», — поделился своим впечатлением Сергей Бондаренко.