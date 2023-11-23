Под мостом в Новосибирске дальнобойщик застрял, уронив контейнер

Дальнобойщик уронил контейнер с фуры и застрял под мостом в Новосибирске

Как сообщает «Инцидент Новосибирск», сегодня 23 ноября, на Красном проспекте около Гагаринской дальнобойщик уронил контейнер и застрял под мостом. В результате чего стороны площади Калинина образовалась большая пробка.

По сообщениям очевидцев, другая фура пытается выехать со двора дома на Красном проспекте 87/2. Машина снесла ограждение и не может развернуться.

Напомним, что в микрорайоне Шлюз Новосибирской области 22 ноября женщина-курьер по навигатору поехала на место, но перепутала дорогу, в результате чего её автомобиль провалился под лёд.