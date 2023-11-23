Путин пообещал оставить пост президента в 2024 году

Российские политологи допускают сценарий с приемником, имя которого будет объявлено на днях.

Согласно поправкам в Конституцию РФ, принятым в 2021 году, действующий глава нашего государства Владимир Путин имеет право баллотироваться на пост президента в 2024 и 2030 годах. В момент принятия этих поправок он заявил, что пока не время думать о том, останется ли он на посту президента после окончания действующего срока.

В текущем году, согласно законодательным срокам ему придётся дать ответ на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на эти выборы не позднее конца осени-2023. Формально четвертый срок правления Путина заканчивается в 2024 году.

Пока он этого не сделал, ряд российских экспертов допускают в ближайшее время президент РФ Владимир Путин может покинуть свой пост и уже до начала нового 2024 года будет объявлено имя преемника.

Так, по мнению известного российского экономиста Михаила Хазина, свои главные объявления в части выборной кампании Владимир Путин сделает не раньше конца осени. И один из возможных вариантов: объявление действующим президентом своего преемника. Именно его впоследствии выдвинут в качестве главного кандидата на выборах.

Однако на прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выразил открытую надежду, что Путин будет принимать участие в российских президентских выборах в марте 2024 году, отметив, что не сомневается в победе действующего главы государства.

Другой источник из Кремля, помощник президента РФ Максим Орешкин в недавней беседе с изданием «МК» обратил внимание, что Владимир Путин не принимал и не принимает ни одного решения «под выборы» — он планирует на десятилетия вперед, а это значит, что он заявит свою кандидатуру на предстоящие выборы-2024.