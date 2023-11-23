Работу крупной сортировочной станции Новосибирска попытались остановить пожаром

Поджигатели попытались остановить работу крупной сортировочной станции в Новосибирске

По данным SHOT, целью поджигателей стал релейный шкаф на перегоне Клещиха — Чемской в Кировском районе Новосибирска. В ночь на среду неизвестные пробрались к оборудованию станции, которая находится между Сибирским электротехническим заводом и западным таможенным постом, и подожгли его.

Инженеры безопасности движения поездов первые заметили пламя, но когда на место происшествия прибыли экстренные службы, шкаф уже полностью выгорел.

На месте нашли гвоздодер, которым, предположительно, вскрывали ящик. Помимо этого обнаружили пластиковую бутылку с остатками воспламеняющейся жидкости, след от обуви и бытовой мусор, с помощью которого разжигали оборудование.

В данный момент возбуждено уголовно дело за умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Нарушителей разыскивают.

Напомним, что в Новосибирске осудили женщину, которая подожгла свою знакомую в подъезде.