С новым вкусом: что и где ели новосибирцы 100 лет назад и куда пойти сегодня

Гастрономическая история Новосибирска — интереснейшая страница биографии города, обойти которую невозможно. Ведь как 100 лет назад, так и сейчас к нам съезжаются люди со всей страны, со своей культурой и традициями. Наш рассказ — о том, чем кормили горожан в дореволюционных ресторанах, где давали званые обеды в советское время и что нового и необычного появилось на гастрономической карте Новосибирска за последние пару лет.

«Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»!»

Представьте себе, в Ново-Николаевске был свой «Яр» — тёзка знаменитого московского ресторана.

Вообще, ресторанная жизнь вовсю кипела у нас уже в начале ХХ века, когда Ново-Николаевск был ещё посёлком. Впрочем, сначала ключевую роль в местном общепите играли питейные заведения, которые работали на месте будущего города задолго до его основания, а также привокзальные буфеты. Первый такой буфет открылся на левом берегу практически одновременно со станцией Кривощёково. Сейчас она называется Новосибирск-Западный. А второй — на станции Обь — нынешнем главном вокзале Новосибирска.

Количество предприятий общепита быстро росло, и к 1913 году в городе было уже девять ресторанов и более трёх десятков столовых и трактиров.

Один из первых ресторанов Ново-Николаевска — «Яр» — располагался в саду «Альгамбра», в районе нынешней площади Кондратюка. А самые большие рестораны были при отелях, рассчитанных на состоятельную публику — «Метрополитен» и «Гранд Отель». Последний — на Гудимовской улице, сейчас это улица Коммунистическая. Позднее здесь открылось заведение другого ресторатора — Пудовкина, одного из самых известных в городе. В этом ресторане была такая по тем временам роскошь как телефон.

Судя по дошедшим до нас меню и объявлениям, выбор блюд в этих заведениях был достаточно широким. Готовили преимущественно из местных продуктов, да и блюда тоже в большинстве своём были обычные. А вот названия яствам уже тогда было модно давать звучные, заграничные.

Как-то «не комильфо» состоятельному горожанину заказывать в ресторане крепкий мясной бульон. Другое дело: консоме рояль. Или рошилье из рыбы. А на десерт можно было отведать пудинг сабайон или соус массе-дуан.

Была и экзотика в виде заведений кавказской, европейской кухни и китайских чайных. А вот такое популярнейшее блюдо как шашлык, как ни странно, было редкостью. Может быть, потому, что стремились к максимальной аутентичности: готовили его под руководством приглашённого с Кавказа шеф-повара.

Для обычных горожан работали недорогие столовые, где можно было недорого отобедать кашами, щами и другими простыми блюдами. Популярны были и кофейни, которые часто соседствовали с кондитерскими. В них, как и сейчас, часто захаживали после прогулки, вместе с детьми.

Между прочим, такие распространённые сейчас услуги как кейтеринг и «обеды на дом» появились в Новосибирске вовсе не сегодня, а, хоть и под другими названиями, существовали ещё 100 лет назад. Например, в 1912 году городская дума устроила новогодний вечер, который обслуживал «буфет общества приказчиков». Некоторые уже тогда предпочитали гулять без посторонних глаз.

Почему в советских квартирах были маленькие кухни

Маленькие кухни в советских квартирах, а кое-где и полное их отсутствие (причём последнее как раз зачастую в элитных домах), удивляет многих наших современников. Оказывается, этому есть вполне конкретное объяснение.

Дело в том, что после революции предпринимались попытки перевернуть бытовой уклад страны. Советских граждан хотели оградить от «мещанского быта».

Идеи всеобщего коллективизма и «обобществления быта» привели к появлению в конце 1920-х — начале 1930-х годов специализированных общественных фабрик-кухонь, призванных обеспечить горячим питанием рабочих промышленных предприятий и освободить женщин-работниц от домашних забот. Такая фабрика-кухня, например, открылась в 1930 году на улице Межениновской, а ныне — Челюскинцев. Здесь ежедневно готовилось около двух тысяч обедов, был магазин по продаже полуфабрикатов и обеденные залы, вмещавшие 400 человек. Спустя годы фабрика-кухня утратила своё название, но частично сохранила функцию. Долгое время здесь работала столовая для железнодорожников, а теперь размещается кафе.

У каждого времени свой вкус

Новосибирцы, заставшие эпоху Хрущёва и Брежнева, наверняка помнят ресторан «Орбита», работавший в здании Торгового корпуса. По легенде, в июне 1966 года в нём принимали президента Франции Шарля де Голля — во время визита генерала в Новосибирск в честь него здесь дали торжественный завтрак.

Ещё одним популярным местом был «Центральный комплекс», или ЦК, как его называли в народе. Это был для Новосибирска по-настоящему прорывной формат заведений общественного питания — самый крупный и самый разноплановый — от кафе-мороженого до дискобара.

Новое время — новые тренды

Сейчас в Новосибирске почти 4 тысячи предприятий общественного питания. По богатству форматов, идеям и тенденциям наш город не уступает столице. Здесь есть всё — от уличных точек, где можно купить хот-дог или кофе, чтобы перекусить по дороге, до гастрономического театра, кстати, первым из российских ресторанов получившего Международную Пальмовую ветвь в Европе.

Модный мировой тренд на большие уличные гастрономические пространства тоже не обошёл Новосибирск. У нас есть несколько ресторанных двориков. Один из самых популярных и любимых у новосибирцев и гостей города — в самом центре, за гостиницей «Центральная».

Новосибирск — город многонациональный, здесь много приезжих, так было 100 лет назад, так и сейчас. Впрочем, и сами новосибирцы в последние десятилетия много путешествуют и хотят всё большего гастрономического и атмосферного разнообразия. Поэтому в Новосибирске более 40 национальных кухонь. Кроме родной русской, сибирской кухни и уже привычных блюд европейской, японской и кавказской, у нас можно найти деликатесы народов Севера и Дальнего Востока, а также индийскую, вьетнамскую, тайскую экзотику. Есть даже заведения, учитывающие не только национальные, но и религиозные традиции питания.

В нашем обзоре мы намеренно не рассказываем подробно о заведениях, уже давно известных и популярных в городе. Наша задача — познакомить с теми новыми гастрономическими достопримечательностями, которые недавно появились на карте Новосибирска. Итак.

В плену взрывных вкусов

Несколько лет назад в городе открылась очередная, быстро завоевавшая народную любовь большая гастрономическая площадка с множеством кулинарных концепций. А в прошлом году она пополнилась заведением, в котором обязательно стоит побывать хотя бы раз. Особенно тем, кто любит необычные напитки, фрукты и незабываемые вкусовые ощущения. Sova bar специализируется на коктейлях и лимонадах, и это место, где можно отведать коктейли с фруктовыми шариками — bubble tea, которые буквально взрываются во рту, освобождая волну вкуса и аромата.

Идею необычных коктейлей создатели заведения позаимствовали в Тайване, где их придумали около сорока лет назад. Изначально маленькие фруктовые «жемчужинки» добавляли в напитки в качестве десерта. Однако их быстро вытеснили большие шарики — джус-боллы. В большие джус-боллы стали добавлять сок груши и сливы, а потом и других фруктов. И все эти вкусы можно попробовать в Sova bar. Но новосибирцы не ограничились известными рецептами. Сейчас здесь готовят напитки по собственным уникальным рецептам, взяв за основу лишь технологию, позволяющую создать высококачественный витаминный коктейль.

Немного о роли кофе в судьбе художника

Впрочем, кафе и рестораны — это не только про еду. Это — про атмосферу. А ещё это может быть местом, где талантливые люди могут заявить о себе миру. А мир — увидеть новые таланты. Новосибирск — город творческий, здесь много молодых амбициозных художников. К чему это мы?

А к тому, что в самом центре города, в пяти шагах от оперного театра, ты можешь влиться в сообщество новосибирцев, которые привыкли пить хороший кофе и рекомендуют его своим друзьям. А ещё — оценить талант бариста по приготовлению авторских напитков на собственных соусах и сиропах и талант ребят-художников, которые ждут твоего признания.

Кофейня Dali — это больше чем кофейня. Это — арт-пространство, мини-галерея, в которой каждый месяц проходит новая выставка работ молодых и опытных художников. Мечтаете пробиться к зрителю? Тогда вам именно сюда. Здесь любой художник может выставляться совершенно бесплатно. Здесь всё сделано с душой и для души, с мечтой раскрывать новые таланты Сибири и желанием, чтобы посетителям было уютно, как дома.

Ну и конечно, сюда приходят, чтобы насладиться блюдами, которые стали символами Сибири и сибирского колорита. Побывав в Dali, петербуржец наверняка запомнит Новосибирск как город, где он пил кофе на кедровом молоке с можжевельником и сиропом сосновой шишки и ел божественную шарлотку с брусничным джемом.

Кстати, идея новосибирской кухни как визитной карточки города — тренд, который всерьёз захватил наш мегаполис. А кедровое молоко — самый что ни на есть сибирский продукт, добавляющий сибирский акцент в меню заведения. Кофейня Dali сделала это своим фирменным ингредиентом. Кедровое молоко здесь готовят сами, добавляя его в авторские рецепты кофе и каш. А десерты с облепихой, брусникой, кедровыми орехами, клюквой, вишней, а чай с черникой — какое это всё наше, родное!

Успех — в простоте. В кафе Dali вам предложат проверенные рецепты десертов, понятные каждому. Впрочем, тех, кто хочет перекусить поплотнее, тоже найдётся чем угостить.

Спросите: что же связывает новосибирское кафе Dali с известным испанским живописцем? И о чём говорит у входа знаменитый диванчик, придуманный этим художником? Dali — это новый взгляд, образ нового подхода к атмосфере заведения, в котором есть место гармонии искусства и кофейных привычек. Это напоминание горожанам, что жизнь в большом городе порой полна сюрреализма и потому прекрасна, как и картины, которые смотрят со стен кофейни.

Мороженое любят не только дети

Ещё не так давно крафтовое мороженое было редкостью, и попробовать сладкое лакомство с неожиданными вкусами можно было только в Европе или в столице. Сегодня это доступно и в Новосибирске. Одно из заведений, где можно отведать такой десерт, — кафе-мороженое известной марки мороженого Alcreme. Это мороженое совершило в буквальном смысле революцию вкусов, доказав, что этот продукт — лакомство не только для детей, но и для взрослых. Мороженое делают из качественных натуральных ингредиентов, как классических — например, сок малины, — так и необычных для мороженого, вроде сочетания имбиря с лаймом. Есть и совсем неожиданные для этого десерта названия — такие как «Голубые Гавайи», «Дайкири» и «Пинаколада».

Прадедам и не снилось

Заведения общественного питания города всё чаще используют современные технологии для создания у себя комфортной и безопасной среды. Именно для этого созданы сервисы «Ростелекома» «Умные экраны», «Wi-Fi для гостей», а также «Видеонаблюдение для бизнеса». «Wi-Fi для гостей» — это эффективный инструмент для бизнеса. Сервис позволяет организовать публичный доступ в интернет практически на любом пространстве: в уютном кафе, крупном торговом центре или на городской площади. Авторизация пользователей позволяет анализировать целевую аудиторию и может осуществляться несколькими способами, в зависимости от поставленных задач. Например, обязательным условием для входа в интернет может стать пост в соцсетях, что поможет повысить узнаваемость нового бренда. А «Умные экраны» «Ростелекома» умеют анализировать категорию находящихся рядом людей и выдавать контент с учётом интересов конкретной аудитории.

Уют начинается с мелочей

Кстати, комфорт и уют ресторанов и кафе — это не только вкусно приготовленные блюда, создающий настроение интерьер и быстрый Wi-Fi. Это ещё и чистота в зале, качественные салфетки на столе и множество других важных мелочей, которые вызывают или не вызывают у гостя желание прийти в заведение ещё раз.

Более 1500 баров, кафе и ресторанов Новосибирска и области вот уже свыше десяти лет снабжает бытовой и профессиональной химией, салфетками, одноразовой посудой, бумажной продукцией собственного производства и многим другим новосибирская компания БЭСТ. Свой комфорт ей доверяют и крупные сети общественного питания, и самые «звёздные» новосибирские заведения. По словам ведущего менеджера продаж ГК БЭСТ Татьяны Тимошенко, только бумажных салфеток компания отгружает партнёрам более миллиона пачек в месяц.

В этом сюжете мы, конечно, рассказали далеко не обо всем, что обязательно стоит попробовать в новосибирских кафе и ресторанах. Гастрономическая карта нашего города продолжает расширяться. Новосибирцы знают толк в хорошей еде, умеют её готовить и открыты к экспериментам.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Ваш инвестор

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска