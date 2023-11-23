сегодня
23 ноября, 14:09
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 96.14
сегодня
23 ноября, 14:09
пробки
3/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 88.16 | eur 96.14
сегодня 12:47
проиcшествия

СК начал проверку сообщений об издевательствах над ребенком жительницей Кузбасса

Фото: ru.freepik.com / «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте»

Следственный комитет начал проверку из-за сообщений и видео с издевательством над маленьким ребенком жительницей Кузбасса

В группу «Инцидент Кузбасс» попало видео, где ребенок бьет младенца по спине, при этом мать находится рядом и матерится, тыкая в малыша пальцем. Далее опубликовали скриншот сообщения, где женщина говорит, чтобы будет избивать сына назло, так как он ее раздражает. Все это было отправлено отцу малыша.

Фото СК начал проверку сообщений об издевательствах над ребенком жительницей Кузбасса 2

В данный момент началась доследственная проверка. Из семьи были изъяты все три ребенка: два сына — шесть лет и четыре месяца, и четырехлетняя дочь. Их передали в социальные службы.

Напомним, что неизвестный распылил газовый баллончик в поликлинике в Новосибирске. Его ищет полиция.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

Читайте в