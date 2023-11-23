СК начал проверку сообщений об издевательствах над ребенком жительницей Кузбасса

Следственный комитет начал проверку из-за сообщений и видео с издевательством над маленьким ребенком жительницей Кузбасса

В группу «Инцидент Кузбасс» попало видео, где ребенок бьет младенца по спине, при этом мать находится рядом и матерится, тыкая в малыша пальцем. Далее опубликовали скриншот сообщения, где женщина говорит, чтобы будет избивать сына назло, так как он ее раздражает. Все это было отправлено отцу малыша.

В данный момент началась доследственная проверка. Из семьи были изъяты все три ребенка: два сына — шесть лет и четыре месяца, и четырехлетняя дочь. Их передали в социальные службы.

Напомним, что неизвестный распылил газовый баллончик в поликлинике в Новосибирске. Его ищет полиция.