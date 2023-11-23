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общество

Световой потолок из гирлянд на аллее парка установят в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске уже украшают город к Новому году.

В центре Новосибирска планируется создание светового потолка и декорированию гирляндами на участке от улицы Мичурина до Новосибирского музыкального театра.

Завершить оформление площадки планируют уже к 9 декабря 2023 года. За оформление было выделено финансирование в размере 1,3 миллиона рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске поставили первую ёлку на Новый год. В Новосибирске 6 ноября по адресу Ленина, 3, уже появилась первая ёлка. Её установили за гостиницей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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