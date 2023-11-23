Трихолог Тихонова предупредила о риске инфекций из-за мытья головы гелем для душа

Кроме того, использование геля для душа может привести к сухости кожи головы, зуду и перхоти.

Врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Тихонова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что использовать для мытья головы мыло и гель для душа крайне вредно. Так, по словам специалиста, волосы станут тусклыми и ломкими из-за недостатка определенных компонентов, которые есть в шампуне.

«Вдобавок, на фоне такого «ухода», кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще», — отметила трихолог.

Вдобавок использование вышеуказанных средств может привести к сухости кожи головы, зуду и перхоти. А зуд, в свою очередь, — к расчесам и присоединению вторичной бактериальной инфекции.

Напомним, трихолог Нагайцева назвала основную причину появления перхоти.