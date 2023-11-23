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общество проиcшествия

«Трогал себя через штаны»: в Новосибирске таксист-мигрант домогался пассажирки

Фото: предоставлено собеседником Сиб.фм, Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске мигрант домогался клиентки в такси — сервис решил не возвращать деньги за поездку.

Водитель такси Маруфчон Ю. домогался 18-летней пассажирки во время поездки. Об этом корреспонденту Сиб.фм заявил парень Кати (имя изменено).

По его словам, вечером 19 ноября он вызвал девушке такси до родителей и проводил до машины. Когда он ушёл, водитель попросил её пересесть на переднее сиденье и стал выпрашивать её номер телефона. Затем он начал трогать её ноги и мастурбировать.

«Девушка была испугана и говорила ему, чтобы он перестал. Он убрал руки с её ноги, но стал трогать себя через штаны. После этого вновь положил руку на её бедро», — делится собеседник.

Парень добавил, что Катя не могла с ним связаться, так как, по его словам, таксист всегда смотрел в её телефон. Девушка боялась, что мужчина увезёт её куда-то или разобьёт телефон от злости.

«На просьбы остановить машину водитель не реагировал», — отметил он.

После поездки Катя смогла выйти из машины и сразу записала видеосообщение в мессенджере молодому человеку.

«В следующий раз со мной поедешь. Ко мне приставали, трогали всю ляжку. *** (половой орган. прим.ред.) наминали», — в слезах сообщила девушка о домогательствах своему парню.

Парень попытался связаться с Маруфчоном по номеру из приложения, однако тот не ответил на звонок. Новосибирец рассказал, что написал заявление в полицию, но продолжал его искать и своими силами.

Кроме этого, по словам Влада, агрегатор не вернул деньги за поездку после жалобы. В сервисе лишь пообещали, что данный водитель больше не приедет к ним на заказ.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске таксист-мигрант пытался изнасиловать финалистку конкурса красоты.

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Дамир Трубников

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