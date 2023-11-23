В МВД НСО раскрыли подробности о найденной Аксинии Шемякиной

Сотрудники полиции нашли Аксинию Шемякину, которая пропала 30 октября. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД корреспонденту Сиб.фм.

Девушка говорит, что против нее не совершали противоправных действий. В настоящее время ведется расследование.

Ранее в ПСО «ЛизаАлерт» поступило сообщение о том, что Шемякина найдена живой. 2 ноября родные девушки сообщили о её пропаже в полицию.

Известно, что после развода с мужем Шемякина начала встречаться с мужчиной, который ранее был судим за кражи и угоны автомобилей.