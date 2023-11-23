В Новосибирске не поменяют служебные машины «Тойоты» на российские марки

Мэрия Новосибирска не будет менять служебные «Тойоты» на российские автомобили.

В мэрии Новосибирска сообщили, что не будут менять марку «Тойота» на автомобили российского производства. Парк легковых автомобилей мэрии в основном состоит из машин японского производства российской сборки – «Тойота». В ближайшее их замена не планируется, пишет Atas.info.

Известно, что всего на балансе хозуправления мэрии города числится 83 единицы техники, в числе которых 66 легковых автомобилей марок «Тойота Камри», «Тойота Авенсис», «Тойота Королла».

Также стоит учесть, что власти некоторых субъектов РФ уже заявили о закупках автомобилей отечественного производства.

Ранее Сиб.фм сообщил, что россияне могут массово потерять работу из-за МРОТ.