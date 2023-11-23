В Новосибирске в апреле пройдет хоккейный турнир с участием Казахстана и Белоруссии

В апреле 2024 года на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске пройдет международный турнир по хоккею с участием команд России, Белоруссии и Казахстана. Сообщение об этом появилось на сайте правительства региона.

По информации министра физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова, в рамках соревнований впервые на арене в Новосибирске будут проведены игры по хоккею в формате «3 на 3».

Ледовый дворец «Сибирь-Арена» вмещает в себя 10587 зрителей. Его построили с учетом современных требований и стандартов.

Арену построили для матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Однако мировое первенство перенесли из России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 18-летний нападающий «Сибири» забил гол в дебютном матче в КХЛ.