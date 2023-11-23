В Новосибирской области 1 500 женщин в декрете получили новое образование

Жительница Краснообска создала проект «Место для себя».

В Новосибирской области более 1 500 женщин получили новое образование в рамках проекта для женщин в декрете «Место для себя».

Жительница Краснообска Юлия Зленко организовала проект для женщин в декрете. По словам девушки, в Краснообске большое количество ярких и активных женщин, но не было места, где они могли бы собираться и делиться талантами. По этой причине Юлия создала проект «Место для себя».

Юлия Зленко отметила, что этот проект был создан для того, чтобы девушки могли раскрывать свои способности и таланты в творческой сфере.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что больше половины россиянок хотят сами принимать решение об уходе в декрет.