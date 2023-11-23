В Новосибирской области снизилась смертность от ишемической болезни

В Новосибирской области удалось снизить смертность от ишемической болезни сердца.

В Новосибирской области удалось снизить смертность от ишемической болезни сердца на 4% благодаря трехуровневой региональной системе лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Об этом сообщили в региональном Миндраве.

ХСН была выделена как отдельный диагноз, требующий особого диспансерного наблюдения, только в прошлом году. В настоящее время в каждой поликлинике Новосибирской области есть кабинет ХСН, а кардиологи и терапевты прошли обучение для работы с такими пациентами, отметили в министерстве.

Система лечения ХСН включает в себя 9 межрайонных центров (2 в Новосибирске и 7 – в районах области) и региональный центр ХСН в областном кардиодиспансере.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место по смертности в России, а ишемическая болезнь сердца лидирует в структуре смертности от ССЗ. Однако благодаря работе системы лечения ХСН в Новосибирской области удалось снизить смертность от ИБС на 4% за 9 месяцев 2023 года.