Водителя будут судить за смертельное ДТП в Новосибирской области

Житель Новосибирского села сбил женщину насмерть и скрылся с места аварии

Прокуратура Новосибирского района утвердила обвинительное заключение в отношении 59-летнего водителя, который нарушил правила дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.

По информации следствия, 13 сентября 2023 года в селе Каменка в Новосибирской области около 21:00 пьяный мужчина на автомобиле «Mitsubishi Outlander» ехал по улице Каменской. По левому краю проезжей части спиной к машине шла 62-летняя женщина. Водитель наехал на нее, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Мужчина полностью признал свое вину, а уголовное дело было направлено в Новосибирский районный суд.

Напомним, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить наркоманов с грудным ребёнком из Новосибирска.