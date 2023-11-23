Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 23 ноября

Противоборствующие стороны прекратили огонь для обмена пленными и заложниками. В это же время начнётся массовая доставка гуманитарной, помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа. Остальные подробности об актуальной ситуации на Ближнем Востоке читайте ниже.

Крупнейшим дипломатическим прорывом назвало мировое сообщество сделку Палестины с Израилем по освобождению заложников. Для её проведения противники договорились прекратить огонь на четыре дня, а если потребуется, то обещали продлить на несколько суток ещё.

За это время палестинское исламистское движение ХАМАС намерено освободить удерживаемых им заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем, пишет официальный Telegram-канале движения.

Также в эти четверо суток будет обеспечена доставка сотен грузовиков гуманитарной, чрезвычайной, медицинской помощи, а также топлива во все без исключения районы сектора Газа, на севере и юге. Кроме того, военные обещают дать свободу передвижения людей с севера на юг по шоссе «Салах ад-Дин».

Согласно уже достигнутым договорённостям, будут освобождены 50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет. В ответ Израиль обязался освободить 150 палестинских женщин и несовершеннолетних, которые сидят в израильских тюрьмах.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал сделку «тяжелым, но верным» решением.